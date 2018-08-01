В России введут штрафы за нарушения при долевом строительстве

Речь идет о наказании для должностных лиц за необоснованную выдачу заключения о соответствии застройщика и проектов нужным при долевом строительстве требованиям, либо наоборот, за неправомерный отказ выдать такие документы. Законодательный акт подписан Президентом. Теперь сумма штрафа для чиновника составит от 50 до 100 тысяч рублей. Изменения начнут работать с октября.

Дома у Веры Ветровой идиллия. Три месяца назад хозяйка отметила новоселье. Женщина признаётся, с выходом на пенсию всегда мечтала переехать поближе к морю. Но из-за недобросовестного застройщика реализация мечты затянулась более чем на 10 лет.

Вера Ветрова, жительница Зеленоградска:

— Это однокомнатная квартира 53 квадрата, 10 лет назад я внесла 2 миллиона 40 рублей. Нервный шок был просто, когда нас объявили банкротами и дом достраиваться не будет. Он уже был пятиэтажный, крыша была.

Таких как Вера бманутых дольщиков более 60 человек. Люди объединились в жилищно-строительный кооператив. Общими усилиями они достроили свой дом.

— Мы сплотились, и без этого нельзя было достроить дом.

В апреле этот проблемный объект на улице Потёмкина сдали в эксплуатацию. Здесь уже есть вода, газ и электричество.

— Чтобы достроить этот дом и уменьшить расходы по достройке этого дома, мы решили достроить ещё два этажа. Поэтому сейчас у нас 74-квртирный дом. Семиэтажный. И плюс один цокольный этаж, он был изначально запланирован в проекте.

Создание кооператива — один из способов. Ещё вариант — так называемое компенсационное строительство. В июле Губернатор Антон Алиханов сообщил, что для решения проблем обманутых дольщиков будет выделен земельный участок.

— Улица Артиллерийская. Этот участок площадью в 10 с половиной гектаров поможет решить проблему обманутых дольщиков. Землю без торгов передадут инвестору. При этом застройщик возьмёт на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов.

Инвестор также обязуется обеспечить жильём обманутых дольщиков. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут и граждане, пострадавшие от «двойных продаж».

Снизить число пострадавших планируют и за счёт поправок в федеральный закон. На днях глава государства подписал документ, который позволяет штрафовать чиновников за нарушения в сфере долевого строительства. За предоставление искаженной информации юрлицам грозит взыскание от 50 до 200 тысяч рублей.

Артур Крупин , председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:

— При выявлении повторного нарушения до 400 тысяч рублей штраф. И самое серьёзное дисциплинарное взыскание, которое связано с отстранением от исполнения должностных обязанностей вплоть до трёх лет. Всё это направлено на то, чтобы более ответственно подходить к проверке документов, которые предоставляются застройщиком перед заключением договора долевого участия.

Кроме того, с июля 2019 года застройщикам запретят брать у граждан деньги за неготовые квартиры. Таким образом, средства на возведение домов компании будут привлекать исключительно через банки.

Ирина Аксёнова, Василий Терехов