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Строительство 23 домов проблемного ЖК «Изумрудная долина» в Подмосковье завершат в октябре-декабре
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Строительство 23 домов проблемного ЖК «Изумрудная долина» в Подмосковье завершат в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 1 августа 2018
Фото: РИАМО
Строительство 23 домов проблемного жилого комплекса «Изумрудная долина» на территории Одинцовского района Подмосковья будет завершено в IV квартале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе финансово-строительной корпорации «Лидер», которая выступает организатором и координатором проекта по достройке жилого комплекса.
«В настоящее время получены заключения о соответствии (ЗОС) на очистные сооружения и водозаборный узел (ВЗУ). Эти объекты застройщик планирует ввести в эксплуатацию в III квартале текущего года. Ведется активное строительство хозяйственно-бытовой канализации, работы по которой выполнены на 40%. Завершить ее прокладку планируется в августе 2018 г. После обеспечения жилого комплекса объектами инженерной инфраструктуры жилые дома будут предъявляться к вводу по мере строительной готовности. Планируемый срок ввода 23 жилых домов — IV квартал 2018 г.», — сказали в пресс-службе.
Как отметили в компании, полностью завершено строительство домов №30, 32, 33, 34, 39, 42, 45 и 44, расположенных в кварталах №3 и №4.
«В домах №36 и №37 готовность 50% и выше До 20 августа будет обеспечена полная готовность. «В домах №40, №41 и %43 сейчас 30%-50% готовности До 10 сентября корпуса будут полностью готовы к вводу в эксплуатацию. По кварталу №7 строительная готовность корпусов №86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 высокая, остаются работы по внутренним инженерным коммуникациям, до 31 октября — готовность по данным корпусам 100%. С 30 июля начинались работы по благоустройству территории», — заключили в пресс-службе.
Расположенный в дер. Солманово в Одинцовском районе Московской области малоэтажный жилой комплекс «Изумрудная долина» признан проблемным объектом в связи с возникшими финансовыми трудностями у застройщика ЗАО «Ипотечная компания М-6».
В целях завершения строительства ЖК «Изумрудная долина» была привлечена компания ФСК «Лидер», которая рамках своих компетенций осуществляет контроль за строительством и за целевым использованием денежных средств для обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов в кварталах №3 (11 жилых домов на 492 квартиры), №4 (2 дома на 80 квартир), №7 (10 домов на 404 квартиры).
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