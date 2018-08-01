Ставки овернайт пока не снижаются, но ситуация с ликвидностью постепенно нормализуется

Ставка Mosprime овернайт остается выше 7,7%. Более того, вчера она вновь немного подросла, составив по итогам дня 7,78%. RUONIA в последние дни также выросла и превысила 7,7%. При этом ситуация с ликвидностью начинает приходить в норму: корсчета банков в ЦБ приблизились к уровню 1,9 трлн руб., этого вполне достаточно для спокойного прохождения периода усреднения, который заканчивается на следующей неделе. Возможно, что продолжавшийся рост ставок вчера был связан не столько с дефицитом ликвидности, сколько с необходимостью вывести из-под залога в Казначействе значительный объем ОФЗ на отчетную дату. В результате задолженность по репо под залог ОФЗ вчера сократилась почти на 350 млрд руб., но это снижение было компенсировано дальнейшим ростом задолженности по кредитам ЦБ под активы и поручительства, это дорогой вид фондирования. Сегодня же ситуация должна начать приходить в норму, задолженность по репо под залог ОФЗ может вновь вырасти, а задолженность перед ЦБ сократится.

Мы ждем снижения ставок межбанковского рынка до конца недели. Уже сейчас мы видим, что поступления в банковскую систему за счет роста расходов бюджета растут, это обеспечит банки необходимой ликвидностью. Также сегодня должно поступить более 500 млрд руб. с банковских депозитов в ЦБ на корсчета, на депозитном аукционе ЦБ сроком на семь дней предложение составило 1,7 трлн руб. В целом, локальный дефицит ликвидности, возникший в конце прошлой недели и начале этой, мог стать следствием того, что неделю назад банки недооценили свои потребности в рублях и разместили слишком большую сумму на недельных депозитах.