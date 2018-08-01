Имущественные налоги граждан станут справедливее

Совфед одобрил пакет поправок в НК РФ, направленных на совершенствование системы сбора имущественных налогов с граждан.

Законопроект запрещает инспекторам указывать в уведомлении суммы, возникшие при пересчете налогообложения более трех предшествующих налоговых периодов, если только математика не в пользу налогоплательщика.

В случае изменения в течение года характеристик имущества, базу предлагается разрешить исчислять помесячно.

На части жилых домов, квартир и гаражи в бизнес-центрах распространить имеющиеся льготы.

Справедливую кадастровую стоимость недвижимости предполагается применять с момента установления чиновниками завышенной цены, в случае если ее удалось оспорить.

Всеобщий переход определения размера налога на имущество россиян по кадастру предлагают завершить досрочно. При этом рост нагрузки ограничат: если по сравнению с прошлым годом по тому же активу расчет получится существенно больше, за текущий период с вас потребуют заплатить на 10 процентов больше уплаченной в последний раз суммы.