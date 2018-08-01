Стал известен застройщик территории косметической фабрики «Свобода» в Москве

На бывшей территории косметической фабрики «Свобода» появится жилой комплекс, застройщиком которого станет компания «Инград», пишет в среду газета «Ведомости»

«Девелопером проекта многофункционального комплекса, запланированного на месте косметической фабрики «Свобода» на Вятской улице будет Ingrad», — говорится в материале.

Публичное акционерное общество «Инград» в июне этого года учредило компанию «Специализированный застройщик „Вятская“, это юридическое лицо и станет основным инвестором и застройщиком жилого проекта на месте фабрики „Свобода“.

В прошлом году градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила построить на бывшей территории фабрики почти 370 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них почти 300 тысяч квадратных метров занимает жилье, а остальное — коммерческие площади и объекты инфраструктуры.

»Строительство нового комплекса может начаться только через несколько лет — участникам проекта требуется время на перевод производства фабрики на новые мощности в Медведкове и разработку концепции», — говорится в материале.

По мнению экспертов, строительство многофункционального комплекса на месте «Свободы» может обойтись инвестору не менее чем в 17 миллиардов рублей.

Несмотря на хорошее местоположение будущего объекта недвижимости, — 1 километр от Третьего транспортного кольца — у него существует серьезный конкурент. Это строящийся рядом жилой комплекс D1 девелопера MR Group. Продажи площадей в нем начались в июле 2018 года. За три недели продано около 1600 квадратных метров жилья, что говорит о высоком спросе на этот объект.

«Стартовая средняя стоимость одного квадратного метра жилья в проекте на месте фабрики «Свобода» составит около 160 тысяч рублей. При такой цене выручка от продажи квартир может составить около 30 миллиардов рублей», — говорится в материале.

ОАО «Косметическое объединение „Свобода“ — национализированная парфюмерная фабрика „А. Ралле и Ко“, основанная в 1843 году.