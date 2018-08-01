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Активы валютного фонда Сянгана выросли на 45,4 млрд сянганских долларов в месячном исчислении
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Активы валютного фонда Сянгана выросли на 45,4 млрд сянганских долларов в месячном исчислении 

ИА Синьхуа 1 августа 2018
Сянган, 1 августа /Синьхуа/ — По состоянию на 30 июня этого года совокупные активы валютного фонда Сянгана выросли на 45,4 млрд сянганских долларов по сравнению с концом мая, достигнув 4 трлн 100,7 млрд сянганских долларов. Таковы данные, опубликованные во вторник Финансовым управлением Специального административного района Сянган.
В частности, активы в иностранной валюте увеличились на 62,5 млрд сянганских долларов, активы в местной валюте уменьшились на 17,1 млрд сянганских долларов.
В конце июня денежная база Сянгана составила 1 трлн 652,1 млрд сянганских долларов с увеличением на 0,5 процента или 7,9 млрд сянганских долларов по сравнению с майским показателем. -0-
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