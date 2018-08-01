Сумма на реконструкцию художественного музея в Барнауле выросла в пять раз 

Напомним, изначально контракт был заключен со строительной компанией «Селф». Тогда речь шла о 122 млн рублей. Но в мае он был расторгнут. В этот раз власти ищут подрядчика, предлагая за работу 612 млн рублей.
Как пишет Политсибру со ссылкой на директора музея Инну Галкину, 122 млн рублей готовы были заплатить только за часть работ. В этот раз контракт предполагает выполнение целого комплекса работ, в том числе установку оборудования.
В проект были внесены изменения после введения новых пожарных норм, а также ряда других вопросов. Сумма затрат на это составила 260 млн руб. Отметим, что до корректировки в объект уже вложили 400 млн рублей.
Напомним, реконструкция началась в 2012 году, ее планировали завершить через три года, но возникли проблемы с подрядчиком, и контракт был расторгнут. В начале 2017 года заключили новый контракт с компанией «Селф», которая также вышла из проекта уже весной этого года.