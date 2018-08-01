Ещё
Сумма на реконструкцию художественного музея в Барнауле выросла в пять раз
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Сумма на реконструкцию художественного музея в Барнауле выросла в пять раз 

АиФ — Алтай 1 августа 2018
Фото: АиФ - Алтай
Напомним, изначально контракт был заключен со строительной компанией «Селф». Тогда речь шла о 122 млн рублей. Но в мае он был расторгнут. В этот раз власти ищут подрядчика, предлагая за работу 612 млн рублей.
Как пишет Политсибру со ссылкой на директора музея Инну Галкину, 122 млн рублей готовы были заплатить только за часть работ. В этот раз контракт предполагает выполнение целого комплекса работ, в том числе установку оборудования.
В проект были внесены изменения после введения новых пожарных норм, а также ряда других вопросов. Сумма затрат на это составила 260 млн руб. Отметим, что до корректировки в объект уже вложили 400 млн рублей.
Напомним, реконструкция началась в 2012 году, ее планировали завершить через три года, но возникли проблемы с подрядчиком, и контракт был расторгнут. В начале 2017 года заключили новый контракт с компанией «Селф», которая также вышла из проекта уже весной этого года.
АиФ — Алтай: последние новости
Госпошлина на загранпаспорт нового образца выросла до 5 тысяч рублей Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей ВТБ финансирует выпуск вакцин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение