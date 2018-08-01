Сумма на реконструкцию художественного музея в Барнауле выросла в пять раз

Напомним, изначально контракт был заключен со строительной компанией «Селф». Тогда речь шла о 122 млн рублей. Но в мае он был расторгнут. В этот раз власти ищут подрядчика, предлагая за работу 612 млн рублей.

Как пишет Политсибру со ссылкой на директора музея Инну Галкину , 122 млн рублей готовы были заплатить только за часть работ. В этот раз контракт предполагает выполнение целого комплекса работ, в том числе установку оборудования.

В проект были внесены изменения после введения новых пожарных норм, а также ряда других вопросов. Сумма затрат на это составила 260 млн руб. Отметим, что до корректировки в объект уже вложили 400 млн рублей.

Напомним, реконструкция началась в 2012 году, ее планировали завершить через три года, но возникли проблемы с подрядчиком, и контракт был расторгнут. В начале 2017 года заключили новый контракт с компанией «Селф», которая также вышла из проекта уже весной этого года.