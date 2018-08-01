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Часть доходного дома В. Семенкевича выставлена на торги в Москве
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Часть доходного дома В. Семенкевича выставлена на торги в Москве 

Агентство «Москва» 1 августа 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Помещения в доходном доме Владимира Семенкевича выставлены на торги в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.
«Департамент городского имущества выставил на торги помещения в доходном доме В. Семенкевича, в здании которого в 1905 г. размещалась редакция газеты «Вперед», принадлежавшая партии большевиков. В ней публиковались статьи и материалы Владимира Ленина, Анатолия Луначарского и Вацлава Воровского. Торги пройдут в формате конкурса», — говорится в сообщении.
Объект культурного наследия расположен в Центральном административном округе Москвы по адресу: ул. Большая Никитская, д. 22/2 (Хлыновский тупик).
Нежилое помещение находится на шестом этаже здания, его площадь составляет 100,1 кв. м.
Начальная цена продажи объекта — 12 млн 900 тыс. руб. В рамках конкурса участники смогут подать предложения о цене в запечатанных конвертах.
Прием заявок открыт и продлится до 11 сентября 2018 г. Торги назначены на 17 сентября 2018 г.
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