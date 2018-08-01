«ИНМЭЖСтрой» получил контракт на предоставление квартир для сирот Орла

ООО «ИНМЭЖСтрой» стало победителем электронного аукциона по приобретению жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 13,6 млн рублей компания продает девять однокомнатных квартир.

Начальная цена контракта была 15,3 млн рублей. Она рассчитывалась из норматива стоимости одного квадратного метра жилого помещения, определенного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации . В ходе торгов удалось достичь экономии.

Отметим, ранее ООО «ИНМЭЖСтрой» стало единственным участником и победителем электронного аукциона, проводимого УМВД России по Орловской области. Компания за 8,3 млн рублей согласилась продать восемь однокомнатных квартир.

Напомним, в 2018 году объем средств, выделенных областной властью Орлу на приобретение квартир для детей-сирот составил 115 млн рублей. В апреле контракт на 67 квартир за 98,173 млн рублей получило ПАО «Орелстрой».

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