В Воронеже определили стоимость строительства дублёра Московского проспекта 

Протяженность новой магистрали составит около 9 км. Власти Воронежа объявили аукцион по поиску подрядчика для проектирования дублёра Московского проспекта. Торги объявили в понедельник, 30 июля. Начальная стоимость работ — 45 млн рублей. Строительство магистрали оценили в 735,8 млн рублей. Заказчиком работ выступила городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства. Работу проектировщиков профинансируют из областного и муниципального бюджетов. Большую часть расходов возьмёт на себя бюджет региона — 44 млн рублей. Протяженность новой магистрали ориентировочно составит 8,7 км. Её проложат от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовскую. Предельная стоимость строительства четырёхполосной магистрали составит 735,8 млн рублей. Проектировщики должны будут также предусмотреть обустройство полутораметровых тротуаров и — при необходимости — велодорожек. Предельный срок разработки проекта — 1 июня 2019 года. Сейчас власти ведут работу по уточнению границ прилегающих участков и признаний бесхозяйными сетей, пролегающих на территории будущего строительства. Для строительства дублёра на улице Солнечной снесут 6-12 домов. По словам руководителя департамента транспорта и автодорог Воронежской области Максима Оськина, точное число домов, которые будут изъяты в пользу муниципалитета, определят позже. Это будет зависеть от ширины будущей магистрали. Сейчас ведутся расчёты мощности транспортных потоков, которые должен будет отвести с Московского проспекта дублёр. В перспективе объект станет частью Воронежской кольцевой автодороги. Что она будет из себя представлять, читайте в обзоре «Вести-Воронеж». Елена Гончарова