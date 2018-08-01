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Глава Мордовии обсудил с Минстроем увеличение объемов строительства жилья
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Глава Мордовии обсудил с Минстроем увеличение объемов строительства жилья 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым обсудил участие республики в национальном проекте «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Главной темой встречи стало участие Мордовии в нацпроекте «Жилье и городская среда». Разработка проекта ведется по четырем основным направлениям: жилье, ипотека, городская среда, расселение аварийного жилищного фонда. Глава республики обсудил с министром планируемые мероприятия, которые позволят Мордовии обеспечить увеличение строительства жилья в 1,5 раза в течение 5 лет. В их числе — участие республики в федеральном проекте «Ипотека и арендное жилье», программах по обеспечению жильем молодых семей и льготных категорий граждан", — говорится в сообщении.
К чемпионату мира по футболу вблизи стадиона «Мордовия Арена» вырос новый жилой район с комфортными условиями проживания. Два микрорайона полностью застроены, возведены все необходимые объекты социальной инфраструктуры, в настоящее время завершается застройка третьего по счету микрорайона.
"Глава республики отметил: большое значение для увеличения объемов жилищного строительства имеет застройка еще двух микрорайонов в районе реки Тавла, где предусмотрено более 226 тысяч квадратных метров жилья. Волков обратился к министру с просьбой оказать республике поддержку в строительстве объектов инженерной инфраструктуры на этой территории, что позволит снизить стоимость возводимого здесь жилья", — отмечается в сообщении.
Также глава Мордовии обсудил с руководителем Минстроя вопрос предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры на участках малоэтажной жилой застройки в поселках Николаевка и Ялга.
Еще одной темой разговора стала реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году на благоустройство дворовых и общественных территорий тоже будет потрачено около 200 миллионов. Всего же, по результатам проведенной инвентаризации, в республике нуждаются в благоустройстве 2,5 тысячи дворовых территорий. Глава Мордовии обратился к федеральному министру с предложением об увеличении финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды.
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