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Банк Жилищного Финансирования ввел новый вклад и повысил ставки по вкладам в рублях
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Банк Жилищного Финансирования ввел новый вклад и повысил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 августа 2018
«На всех парусах!» открывается на сумму от 10 тыс. рублей сроком на два года. Проценты начисляются по двум периодам: с первого по 365-1 день — по ставке 6,4%, с 366-го по 730-й день — по ставке 6%. Доходность вложения за полный срок составит 6,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.
«Условия нового вклада предусматривают возможность пополнения на сумму от 1 тыс. рублей в течение первых 400 дней. При досрочном расторжении договора по истечении 183 дней процентная ставка сохраняется».
Предложение действительно в период с 1 по 31 августа.
Продуктовый виджет
«Сберегательный» можно оформить под 6,5—6,7% (ранее — на один год под 6%), а «Сберегательный — онлайн» — под 6,6—6,8% годовых (до этого — под 6,15%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — один, полтора и два года. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Всегда в выгоде» привлекается под 6—6,25%, а «Всегда в выгоде — онлайн» — под 6,1—6,35% годовых. Прежние ставки — 5,5% и 5,65% соответственно. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — один и полтора года. Возможно внесение дополнительных взносов. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. По истечении 120 дней возможно досрочное расторжение договора по ставке вклада.
Доходность «Свободного» составляет 5,5%, а депозита «Свобода действий — онлайн» — 5,75% годовых (ранее — 5% и 5,15% соответственно). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — один год. Предусмотрено совершение приходных и расходных операций. Проценты ежемесячно капитализируются.
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