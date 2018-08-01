Почта Банк снизил ставку по кредиту наличными до 10,9%

Почта Банк снизил ставку по кредитам наличными в рамках услуги «Гарантированная ставка» на 2 процентных пункта, с 12,9% до 10,9% годовых. Специальное предложение действует до 10 октября, говорится в сообщении кредитной организации.

В банке отметили, что ставка по кредиту наличными 10,9% теперь доступна всем клиентам в случае подключения услуги «Гарантированная ставка», которая позволяет пересчитать кредит по сниженной ставке и вернуть разницу. «Чтобы кредит был пересчитан по гарантированной ставке 10,9%, клиенту необходимо погасить его без просрочек не менее чем 12 ежемесячными платежами. После этого разница между ставкой при заключении кредитного договора и 10,9% будет перечислена на сберегательный счет в дату полного погашения кредита», — подчеркивается в сообщении.

Кредит наличными в Почта Банке можно получить на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок от 12 до 60 месяцев. Для этого достаточно двух документов — паспорта и СНИЛС, а предварительное решение можно получить буквально за минуту. Выдача и обслуживание кредита бесплатны, а погашать его можно как в банкоматах Почта Банка и группы ВТБ , так и в системе «Почта Банк Онлайн», уточняется в пресс-релизе.

Директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян подчеркивает, что предложение доступно всем категориям заемщиков, независимо от суммы и одобренной процентной ставки по кредиту. «На сегодняшний день с момента запуска услуги „Гарантированная ставка“ банк вернул более 3 миллиардов рублей более чем 168,5 тысячи клиентов по всей стране», — добавил он.

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