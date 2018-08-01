Банки смогут предложить физлицам специальные накопительные вклады для покупки жилья 

Единый реестр застройщиков: последние новости

На распродаже в рамках «черной пятницы» куплено свыше 800 квартир и домов

Банк «Возрождение» подал иск к восьми юрлицам, связанным с Urban Group

Перед 1 июля столичные застройщики получили столько разрешений на строительство, что их хватит на годы работы