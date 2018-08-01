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Банки смогут предложить физлицам специальные накопительные вклады для покупки жилья
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Банки смогут предложить физлицам специальные накопительные вклады для покупки жилья 

Единый реестр застройщиков 1 августа 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
Соответствующий закон продвигает через Госдуму Ассоциация банков России. В качестве действующего примера в региональном масштабе указывается опыт Краснодарского края. Фото: www.lombard-voronezh.ru Суть предложения Ассоциации банков России (АБР), председателем Совета которой, напомним, является глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, — позволить любому гражданину РФ открывать в банках специальный накопительный вклад. После нескольких лет начисления процентов его можно будет использовать для оформления ипотечного кредита в данном банке. По сути, такой вклад сыграет роль первоначального вложения в рамках приобретения жилья по ипотеке. Предполагается, что в софинансировании вклада примет участие и государство, чтобы, со своей стороны, стимулировать развитие рынка строительства жилья. Фото:www.dom-finansov.ru Соответствующий механизм обсуждался на недавнем заседании Комитета по инвестиционным банковским продуктам АБР. Причем обсуждался уже не просто как идея, а как рабочий текст законопроекта с последующей отшлифовкой его и передачей депутатам Госдумы для принятия в качестве закона. Сколько на это понадобится времени? Как пояснил сопредседатель комитета Олег Иванов (на фото), документ будет корректироваться с учетом замечаний академического сообщества, регулятора и кредитных организаций с тем, чтобы уже к осени текущего года завершить его доработку. Фото:www.kpcdn.net Один из вариантов того, как мог бы работать будущий закон, уже апробирован в регионах, в частности на Кубани. Присутствовавший на заседании комитета представитель правительства Краснодарского края Андрей Аксенов (на фото) рассказал о семилетнем опыте региональной программы «Накопительная ипотека». Она рассчитана на тех граждан, кто нуждается в жилье, но не имеет возможности накопить первоначальный взнос на ипотеку. По условиям программы срок накопительного вклада составляет 4—6 лет. Если вкладчик соблюдает условия накопления, ежеквартально на его счет (помимо процентов по вкладу) начисляется социальная выплата из краевого бюджета в размере 30% от суммы ежемесячного платежа, но не более 3 тыс. руб. в месяц. По словам Андрея Аксенова, к концу этого года в рамках программы накопительной ипотеки в Краснодарском крае смогут решить жилищный вопрос около 3 тыс. человек. Фото:www.hashtelegraph.com
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