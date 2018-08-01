Специалисты выяснили, что россияне выбирают вторичное жилье 

Вторичное жилье чаще всего покупают в ипотеку. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Средняя сумма кредита — 2,9 миллиона рублей. Это на 935 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщают «Известия». Самыми активными пользователями кредитной организации по оформлению ипотеки стали жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Свердловской и Новосибирской областей. Отмечается, что за три года онлайн-сервисом по оформлению ипотечного кредитования воспользовались полмиллиона россиян. Их средний возраст 32 года, половина людей состоит в браке, а 70% имеют детей. По словам пользователей, такая услуга упрощает процесс оформления займа. Людям не нужно идти в банк, оформить заявку и следить за ее исполнением можно в любое удобное время. Известно, что за пять месяцев 2018 года количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 60%. Денежный объем ипотечных займов вырос на 73%.
Напомним, недавно Правительство России расширило перечень категорий граждан, которые могут получать льготы при оформлении семейной ипотеки.