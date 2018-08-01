Ещё
Минтранс считает нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи за 1,6 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Минтранс считает нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи за 1,6 трлн рублей 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проект строительства автотрассы между Джубгой и Сочи, который мог бы улучшить транспортную доступность города-курорта, оценивается в 1,6 трлн рублей и в настоящее время его реализация нецелесообразна. Об этом в среду сообщает Минтранс России.
"Осуществить проект крайне сложно технически, для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время", — отмечается в сообщении Минтранса
Ранее в среду газета «Ведомости» написала о проекте строительства трассы между Джубгой и Сочи на побережье стоимостью 1,2 трлн рублей, которая в случае реализации проекта может стать самой дорогой автотрассой в России.
ТАСС: последние новости
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка "Уссури" Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за I полугодие упала в 1,8 раза Что изменится в жизни россиян с августа 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение