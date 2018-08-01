Минтранс считает нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи за 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Проект строительства автотрассы между Джубгой и Сочи, который мог бы улучшить транспортную доступность города-курорта, оценивается в 1,6 трлн рублей и в настоящее время его реализация нецелесообразна. Об этом в среду сообщает Минтранс России.

"Осуществить проект крайне сложно технически, для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время", — отмечается в сообщении Минтранса