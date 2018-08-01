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Кемсоцинбанк повысил ставки и обновил условия по двум вкладам
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Кемсоцинбанк повысил ставки и обновил условия по двум вкладам 

Банки.ру 1 августа 2018
«Диалог» можно открыть на сумму от 10 тыс. рублей сроком на 400 дней под 7% годовых (прежняя ставка — 6,5%). Пополнение допускается в течение первых 90 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Диалог Оптимальный» размещается на сумму от 100 тыс. рублей сроком на 366 дней под 7,3% годовых (ранее — под 6%). Допвзносы принимаются в течение первых 180 дней. Кроме того, по истечении 90 дней возможно частичное снятие до минимальной суммы вклада, а также досрочное расторжение договора без потери процентов. Проценты ежемесячно капитализируются.
Максимальная сумма по вкладам установлена в размере 1 млн 500 тыс. рублей.
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