Чистая прибыль Japan Tobacco International за I полугодие снизилась на 4,2%

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам первого полугодия сократилась на 4,2%, до 216,1 миллиарда иен (1,94 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась в годовом выражении на 3,5% — до 302,3 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). Выручка выросла на 2,9%, до 1,075 триллиона иен (около 9,7 миллиарда долларов).

Чистая прибыль во втором квартале составила 112,1 миллиарда иен (1 миллиард долларов), что на 6,7% ниже показателя годичной давности. Операционная прибыль снизилась на 5,3% — до 155,6 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов). Выручка выросла на 3,9%, до 560,2 миллиарда иен (5,03 миллиарда долларов). По итогам 2018 года компания ожидает чистую прибыль на отметке 377 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов), выручку на уровне 2,24 триллиона иен (20,1 миллиарда долларов), операционную прибыль — в 541 миллиард иен (4,8 миллиарда долларов).

JTI сообщила также, что за прошлый квартал снизила общий объем отгрузок в России на 7,3% год к году. Рыночная доля компании в РФ выросла при этом на 1,2 процентного пункта в годовом выражении, до 33,6%.

Отдельно 1 августа JTI сообщила о завершении сделки по приобретению российской группы «Донской табак», о которой было объявлено в марте текущего года. Сумма сделки оценивалась в 90 миллиардов рублей (без учета долга в 10 миллиардов рублей).

Japan Tobacco Inc. была создана в 1999 году после приобретения Japan Tobacco международной табачной американской компании R. J.Reynolds за 8 миллиардов долларов. Штаб-квартира JTI расположена в Женеве. В портфель компании входят такие международные бренды сигарет, как Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки «Русский стиль», «Петр I», «Тройка».