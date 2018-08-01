Минтранс раскритиковал планы по строительству трассы Джубга — Сочи

Проект строительства автодороги между Джубгой и Сочи, которая может обойтись в 1,6 трлн рублей, реализовывать в данное время нецелесообразно, считает Минтранс

Ведомство и Росавтодор уже прорабатывали варианты реконструкции трассы А147. Осуществить проект будет крайне сложно технически, для этого нужно будет вывести часть участков железной дороги с побережья, отмечает Минтранс.

«На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьёзно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о проекте строительства трассы между Джубгой и Сочи на побережье. Его стоимость оценили в 1,2 трлн рублей. Эта дорога могла бы улучшить транспортную доступность популярного города-курорта, а также стала бы самой дорогой автотрассой страны.