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Минтранс раскритиковал планы по строительству трассы Джубга — Сочи
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Минтранс раскритиковал планы по строительству трассы Джубга — Сочи 

Парламентская газета 1 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Проект строительства автодороги между Джубгой и Сочи, которая может обойтись в 1,6 трлн рублей, реализовывать в данное время нецелесообразно, считает Минтранс.
Ведомство и Росавтодор уже прорабатывали варианты реконструкции трассы А147. Осуществить проект будет крайне сложно технически, для этого нужно будет вывести часть участков железной дороги с побережья, отмечает Минтранс.
«На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьёзно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили о проекте строительства трассы между Джубгой и Сочи на побережье. Его стоимость оценили в 1,2 трлн рублей. Эта дорога могла бы улучшить транспортную доступность популярного города-курорта, а также стала бы самой дорогой автотрассой страны.
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