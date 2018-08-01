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Приставы впервые арестовали более 200 квартир в новом жилом комплексе
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Приставы впервые арестовали более 200 квартир в новом жилом комплексе 

BFM.RU 1 августа 2018
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области в среду арестовали более 200 квартир в новом микрорайоне Великого Новгорода «Аркажская слобода» из-за задолженности застройщика Сбербанку в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе новгородского управления службы, передает ТАСС.
Недвижимое имущество находится в залоге у финансовой организации. Банк обратился в Арбитражный суд за взысканием средств. В ведомстве уточнили, что стоимость каждой квартиры комплекса варьируется от 1,2 млн до 2,7 млн рублей.
«В квартирах никто не проживает, поэтому составление актов описи и ареста затруднений не вызвало, в документы включались только новые газовые счетчики и плиты, указывалось количество окон, дверей и другие значимое имущество», — добавили в службе судебных приставов и отметили, что такие масштабные принудительные действия сотрудники УФССП провели впервые.
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