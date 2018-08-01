Приставы впервые арестовали более 200 квартир в новом жилом комплексе

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области в среду арестовали более 200 квартир в новом микрорайоне Великого Новгорода «Аркажская слобода» из-за задолженности застройщика Сбербанку в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе новгородского управления службы, передает ТАСС.

Недвижимое имущество находится в залоге у финансовой организации. Банк обратился в Арбитражный суд за взысканием средств. В ведомстве уточнили, что стоимость каждой квартиры комплекса варьируется от 1,2 млн до 2,7 млн рублей.

«В квартирах никто не проживает, поэтому составление актов описи и ареста затруднений не вызвало, в документы включались только новые газовые счетчики и плиты, указывалось количество окон, дверей и другие значимое имущество», — добавили в службе судебных приставов и отметили, что такие масштабные принудительные действия сотрудники УФССП провели впервые.