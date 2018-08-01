Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей

Пора на море

С недавних пор российские воры в законе и вне закона, когда-то обожавшие Испанию и в массовом порядке скупавшие там недвижимость, перестали ценить пиренейский рай — правоохранительные органы там лютуют, высылая из страны даже далеких от классического криминального сообщества хакеров. Зато обычные россияне с каждым годом любят Испанию все больше: тепло, душевно, недорого, сограждане в нужной дозировке — что еще надо?

В идеале — собственный дом или квартиру у моря, которые здесь можно купить по цене от трех тысяч евро, или около 219 тысяч рублей. Это не шутка.

Esto es amor — это любовь

За последние три-четыре года российский спрос на зарубежную недвижимость значительно снизился: после случившейся в 2014-м девальвации рубля дома и квартиры за пределами родины для граждан, получающих доходы в национальной валюте, существенно подорожали. Скачок цен в рублевом выражении и спровоцировал резкое снижение спроса.

И все же многие не перестали интересоваться объектами за границей. Более того, еще осенью 2017-го аналитики рынка жилья внезапно отметили восстановление активности покупателей из России. Тогда же выяснилось, что самой популярной среди российских покупателей страной является Испания. Эксперты «Шоурума элитной недвижимости» отметили низкий уровень цен на испанском рынке жилья: цены на местные объекты, по их версии, начинались от 617 тысяч рублей. На деле можно найти лоты и меньшей стоимости.

FERNANDO BUSTAMANTE / AP

Испанский стыд — чувство стыда за других. Это выражение происходит от английского spanish shame, а то, в свою очередь, — перевод испанского vergüenza ajena («стыд за другого»). Яркий пример испанского стыда — когда герой фильма делает нечто глупое, а неловкость испытывает зритель.

Дело, конечно, не только в цене. Так, Болгария, где жилье еще дешевле, заняла в рейтинге любимых покупателями зарубежной недвижимости локаций лишь второе место. Германия оказалась на четвертом — при том что в этой самой экономически устойчивой стране Европы цены на недвижимость начинаются, по данным «Шоурума», от 679 тысяч рублей: в этом бюджете можно приобрести либо небольшой летний домик, либо однокомнатную квартиру в типовом доме.

Италия и Греция оказались на третьем и пятом местах соответственно. В первой, возможно, ценовой минимум слишком высок (1,2 миллиона рублей), а Греция, хоть и способна порадовать и дешевизной, и синим морем, но почему-то намного уступает Испании.

Не исключено, что некоторые россияне (30-40-летние) стремятся на испанские берега бессознательно: покупая местную недвижимость, они как бы возвращаются в детство — в 1990-е, когда отдыхали там с родителями. Или мечтали отдохнуть. У российских отпускников, кстати, Испания по-прежнему востребована: по итогам 2017-го она стала вторым по популярности зарубежным направлением, уступив лишь Таиланду. Суммарно туристы за год провели в Испании 25 тысяч лет, в Таиланде — 32 тысячи. При этом в последнем традиционно отдыхают дольше, так как лететь далеко и дорого.

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Горячая халява

Искать недвижимость для покупки в Испании можно как самостоятельно, так и с помощью многочисленных агентств. Среди наиболее популярных сайтов: www.fotocasa.es, www.idealista.com, www.yaencontre.com, www.milanuncios.com, www.nuroa.es, www.pisos.com, www.ventadepisos.com, www.kyero.com.

Многие предпочитают банковские базы недвижимости — они пополнились в период мирового финансового кризиса середины нулевых и до сих пор остаются весьма обширными. Порой уставшие от груза залоговой недвижимости банки устраивают распродажи. Так, в преддверии нынешнего летнего сезона серьезные скидки анонсировал банковский конгломерат Bankia. В распродажу попали более двух тысяч объектов недвижимости, находящихся в собственности банка. В ряде случаев дисконт достигает 40 процентов. Лоты реализовывают через посредника — риелторскую компанию Haya Real Estate.

Предлагаемое покупателям жилье расположено в разных регионах Испании, преимущественно в столицах провинций.

По данным сервиса Numbeo, собирающего информацию о стоимости жизни в разных странах мира, в июле 2018-го средняя цена квадратного метра в многоквартирных домах, расположенных в центральных районах городов Испании, составила 2,8 тысячи евро. На окраинах жилье дешевле — 1,7 тысячи евро за метр.

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На данный момент самый дешевый объект от Bankia стоит всего три тысячи евро, или около 219 тысяч рублей: это частный дом с пятью спальнями и двумя ванными комнатами, расположенный в муниципалитете Таранкон (примерно в двух часах езды от Мадрида). В описании честно указывается, что здание, построенное больше 70 лет назад, находится в очень плохом состоянии.

Самая дешевая квартира в базе — 54-метровая в муниципалитете Альхемеси (провинция Валенсия) стоит 6,5 тысячи евро (475 тысяч рублей). На фото виден приятный многоэтажный дом, о состоянии собственно квартиры в объявлении нет ни слова. До моря можно доехать на машине менее чем за полчаса.

Всего Bankia предлагает более двух сотен домов и квартир в бюджете до 20 тысяч евро (менее полутора миллионов рублей). В списке локаций — любимые места россиян: Аликанте, Альмерия, Валенсия. В окрестностях Барселоны самое дешевое предложение оценили в 23 тысячи евро, на Тенерифе — в 27 тысяч, на Канарах — в 34 тысячи евро.

«Вы же русская, для вас это немного»

У россиян обширный опыт покупки жилья в Испании. Многие из них явно проиграли, купив недвижимость в начале 2000-х по докризисным ценам. Несмотря на это, в страну стремятся «новые русские испанцы» — люди, желающие купить скромную квартиру или дом с видом на море или хотя бы неподалеку от него. Вид на жительство в Испании дают только тем, кто приобретет объект стоимостью от 500 тысяч евро. Но это не смущает: даже купив вышеописанный дом за смешные три тысячи, можно рассчитывать на «длинную» визу.

Россиянам в Испании охотно дают ипотеку. Ставки — от 1,7 до 2-3 процентов годовых, в зависимости от вида кредита (с аннуитетным или дифференцированным платежом). Первый взнос обычно требуют в большем размере, чем у местных, — не менее 50 процентов (для граждан Испании он может составлять и менее 10 процентов).

Имеющие опыт приобретения недвижимости в Испании советуют не чураться агентов.

«Реально более 90 процентов агентства, на всех сайтах, — пишет olva (портал «Форум Винского»). — Но это нестрашно по следующим причинам. 1. Комиссионные агента — 5 процентов (независимо от того, русскоязычный агент или нет), платит продавец, и эти проценты уже заложены в цене. Если агент требует что-то от вас, то это жулик, и сразу в лес. 2. Те продавцы, что пытаются продать сами свою недвижимость, как правило, это делают не для того, чтобы продать вам дешевле, а чтобы оставить себе комиссию агента, и очень плохо идут на торг, ибо жадные. 3. Проверка документов, задолженности и ареста кто будет делать? Кто вам подскажет, что это цыганский район и здесь даже даром ничего брать нельзя? Мой совет: ищите по рекомендации агентов или крупные агентства с офисами по всей Испании. Сайты нужны для определения уровня цен в соотношении с качеством».

Правда, есть нюанс: в 1990-х и начале 2000-х недвижимость в Испании скупали исключительно состоятельные россияне и небедные выходцы из других бывших республик СССР, поэтому некоторые риелторы до сих пор воспринимают русскоговорящих покупателей как супербогатых.

«Насчет агентов — неоднозначно, — отмечает пользовательница того же форума L.Olga. — Есть более-менее честные, а некоторые, узнав, что русская, смотрели как на толстосума, которому лишние 20-50 тысяч евро заплатить как нечего делать. Буквально "вот, есть вариант дороже, но вы же русская, для вас это немного". Это мы, русские, сами виноваты, многие покупали и покупают, не глядя».

Еще из важного — эксперты не советуют приобретать недвижимость в Испании в инвестиционных целях, только для личного или семейного пользования. «Если покупать, то только для себя и для проживания, — пишет Tor40. — С арендой просто замучаетесь, живя в России. Люди в Испании в основном хорошие, но в итоге столько дурдома и жульничества, что мало не покажется через год».

Из минусов проживания в стране большинство выделяют сложности с поиском работы.

«С работой в Испании очень тяжко. А так — люди очень открытые, доброжелательные», — отмечает интернет-пользователь Ec.

Из плюсов — качественные недорогие продукты, великолепный климат, невысокие коммунальные платежи, хорошие дороги и дешевые автомобили, возможность путешествовать в соседние страны.

Бутылка вина в Испании, по оценке Numbeo, стоит в среднем пять евро, литр молока — 77 евроцентов, килограмм местного сыра — 8,9 евро, говядина — 10 евро, курица — 5,7 евро. Фрукты и овощи тоже относительно недорогие: цена килограмма яблок — 1,6 евро, бананов — 1,4 евро, апельсинов — 1,2 евро, помидоров — 1,5 евро, картошки — менее одного евро.

Все вышеперечисленное, надо сказать, вызывает зависть у россиян, пока не решившихся на покупку «дачи» за границей.

«Ну почему у нас-то так невозможно? А там в порядке вещей. Где это видано, чтоб у нас человек вселялся в новую квартиру не только с унитазами, но и с бытовой техникой? — пишет один из пользователей портала «ЯПлакалъ». — Ипотека 2,5 процента — это что? Сказка какая-то? Почему у них такие проценты возможны, а нам здесь в уши дуют, что меньше 14 процентов банк брать попросту не может, типа разорится».

Справедливости ради: средняя ставка по ипотеке в России по итогам первого полугодия 2018-го составила 9,6 процента годовых. Но солнечных дней в Москве, например, около 60 в году, а в Испании — все 280. И это вряд ли изменится в обозримом будущем.