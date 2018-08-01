Минстрой поможет разрешить конфликты между банками и застройщиками

Министерство строительства и ЖКХ РФ создаст комиссию для помощи в разрешении конфликтов между банками и застройщиками, которые могут возникать в связи изменениями в законодательстве о долевом строительстве.

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

По его словам, такого рода конфликтные ситуации однозначно будут.

Министр отметил, что у его ведомства нет полномочий выступать в качестве третейского суда, однако на площадке комиссии можно будет как-то разрешить конфликт и дать возможность застройщику продолжить работу.