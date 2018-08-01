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Строительство домов №3 и №4 ЖК «Симфония» в Казани заморожено
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Строительство домов №3 и №4 ЖК «Симфония» в Казани заморожено 

АиФ Казань 1 августа 2018
Фото: АиФ Казань
Павлюхина в Казани приостановлено, так как часть дольщиков не согласна с передачей домов жилищно-строительному кооперативу и обратилась в Арбитражный суд. Заседание состоится 28 августа.
Об этом «обманутым дольщикам» сообщил замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов. Между тем, решение о передаче домов в ЖСК было принято 75% голосов будущих владельцев квартир еще в ноябре прошлого года, сообщает «Реальное время». При этом дом №3 планировалось сдать уже в ноябре этого года, осталось только завершить отделочные работы. Что касается дома №4, то там возведены еще три этажа новым застройщиком — компанией «Бриз». Дольщикам предлагается также доплатить по 15 тысяч за кв.м. Этот дом компания готова достроить в течение года.
Если же суд встанет на сторону истцов, дома могут попасть в конкурсную массу и будут выставлены на торги, сообщила конкурсный управляющий Гульгена Замалеева.
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