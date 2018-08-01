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Предприниматели получат более 40 миллионов рублей
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Предприниматели получат более 40 миллионов рублей 

Все новости Новосибирской области 1 августа 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Поддержка 20 получателей заключается в субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и развития, а также модернизации производства. Общая сумма составила 39 миллионов рублей. В 2018 году по сравнению с прошлым годом количество получателей субсидии части затрат на приобретение оборудования выросло почти в семь раз.
Кроме того, господдержку в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого бизнеса получили восемь предпринимателей на общую сумму 2,6 миллиона рублей. В 2018 году 73 процента получателей грантовой поддержки — предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающего производства, что в полтора раза выше показателя прошлого года.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №31 от 1 августа 2018 года
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