В Евросоюзе снижается уровень безработицы

По данным статистического ведомства Евростат, самый низкий уровень незанятости населения в июне 2018-го был отмечен в Чехии (2,4%) и Германии (3,4%), а самый высокий — в Греции (20,2%) и Испании (15,2%).

Самый значительный годовой спад безработицы зафиксирован на Кипре (с 11% до 8,2%), в Португалии (с 9,1% до 6,7%), Хорватии (с 11,1% до 9,2%), Эстонии (с 6,8% до 4,9%) и Испании (с 17% до 15,2%).

Интересно, что в странах с самым низким уровнем безработицы, например, в Германии, наблюдается рост цен на жилье. А в государствах с высоким уровнем незанятости населения стоимость недвижимости все время снижается.