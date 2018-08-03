Минфин купит рекордный объем иностранной валюты в августе 

Об этом говорится в информационном сообщении на сайте Минфина. Ведомство прогнозирует, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов, связанный с превышением фактической цены нефти над базовым уровнем, заложенном в бюджете, составит 388,3 миллиарда рублей. Отклонение фактических допдоходов от ожидаемых составило в июле -5,1 миллиарда рублей, говорится в релизе.
Таким образом, совокупный объем валютных интервенций Минфина в августе составит 383,2 миллиарда рублей. Ежедневный объем покупок валюты будет на уровне 16,7 миллиарда рублей, уточняется в сообщении ведомства.
Августовский объем закупок станет рекордным, до этого таковым был июньский уровень в 379,7 миллиарда рублей. В июле ведомство направляло на покупку валюты на внутреннем рынке 347,7 миллиарда рублей. Высокий уровень закупок валюты Минфином останется умеренно негативным фактором для курса рубля, прогнозировали эксперты, опрошенные "Российской газетой". По мнению аналитиков Росбанка, заявленный объем августовских закупок валюты выше 370 миллиардов рублей усилит напряженность баланса валютной ликвидности. Таким образом, российская валюта может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар до конца месяца, отмечали они.
Минфин покупает иностранную валюту в резервы в рамках бюджетного правила. На это идут доходы от более высокой цены нефти российской марки Urals, чем заложено в федеральном бюджете (40,8 доллара за баррель). Если нефть опустится ниже этой отметки, то накопленная валюта направится на финансирование бюджетных расходов. По оценке Минфина, в июле средняя стоимость Urals составила (https://www.minfin.ru/ru/#ixzz5N6Xc2e00) 72,87 доллара за баррель.
Валюту для Минфина закупает Банк России, заключая регулярные сделки на Московской бирже равномерно в течение торгового дня. Средства зачисляются на счета Федерального казначейства в ЦБ.