Минфин купит рекордный объем иностранной валюты в августе

Об этом говорится в информационном сообщении на сайте Минфина . Ведомство прогнозирует, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов, связанный с превышением фактической цены нефти над базовым уровнем, заложенном в бюджете, составит 388,3 миллиарда рублей. Отклонение фактических допдоходов от ожидаемых составило в июле -5,1 миллиарда рублей, говорится в релизе.

Таким образом, совокупный объем валютных интервенций Минфина в августе составит 383,2 миллиарда рублей. Ежедневный объем покупок валюты будет на уровне 16,7 миллиарда рублей, уточняется в сообщении ведомства.

Августовский объем закупок станет рекордным, до этого таковым был июньский уровень в 379,7 миллиарда рублей. В июле ведомство направляло на покупку валюты на внутреннем рынке 347,7 миллиарда рублей. Высокий уровень закупок валюты Минфином останется умеренно негативным фактором для курса рубля, прогнозировали эксперты, опрошенные "Российской газетой" . По мнению аналитиков Росбанка, заявленный объем августовских закупок валюты выше 370 миллиардов рублей усилит напряженность баланса валютной ликвидности. Таким образом, российская валюта может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар до конца месяца, отмечали они.

Минфин покупает иностранную валюту в резервы в рамках бюджетного правила. На это идут доходы от более высокой цены нефти российской марки Urals, чем заложено в федеральном бюджете (40,8 доллара за баррель). Если нефть опустится ниже этой отметки, то накопленная валюта направится на финансирование бюджетных расходов. По оценке Минфина, в июле средняя стоимость Urals составила (https://www.minfin.ru/ru/#ixzz5N6Xc2e00) 72,87 доллара за баррель.