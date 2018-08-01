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Почти 4 млрд руб. сэкономили участники акции «Черная пятница рынка недвижимости» в столичном регионе
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Почти 4 млрд руб. сэкономили участники акции «Черная пятница рынка недвижимости» в столичном регионе 

Агентство «Москва» 1 августа 2018
Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель проекта «Черная пятница рынка недвижимости» Юлия Солодовникова.
«У нас подписались более 30 тыс. человек на акцию — это в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. У нас участвовало 36 компаний, 70 объектов, было представлено 1 тыс. 942 предложения, общая сумма скидок в этом году составила 3 млрд 985 млн руб.», — сказала Ю. Солодовникова.
Она отметила, что в этом году опять увеличился средний чек сделки.
«В прошлом году у нас был 7,8 млн руб., в этом году средний чек сделки — 10,6 млн руб. Максимальная скидка в рамках четвертого проекта «Черная пятница рынка недвижимости» составила 42%, в прошлом году у нас максимальная скидка была 37%. Лидерами в этом году стали: Ingrad, Донстрой, AFI Development», — добавила Ю. Солодовникова.
Четвертая по счету акция «Черная пятница рынка недвижимости» прошла в столичном регионе с 27 по 29 июля. Акция устраивается застройщиками, чтобы поддержать продажи в летний период, когда на рынке традиционный спад спроса.
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