Украинцы задолжали 17 млрд гривен за коммуналку

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

По состоянию на 30 июня задолженность украинцев за поставки газа достигла 16,8 млрд грн. На 1 января она составляла 12,1 млрд

За отопление и горячую воду — 11,4 млрд грн. За холодную воду и водоотвод долг на конец июня 2,7 млрд, на 1 января — 1,7 млрд

За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, на 1 января — 3 млрд За вывоз мусора — 0,5 млрд, рост задолженности на 0,1 млрд

При этом оплата ЖКХ может вырасти уже этой осенью. Сегодня Кабмин представил еще три сценария повышения цен на газ для населения. Некоторые из них станут для украинцев неподъемными, учитывая еще неоплаченные долги.