Ещё
В Новосибирске профинансируют строительство четвертого моста
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Новосибирске профинансируют строительство четвертого моста 

РИА «ФедералПресс» 20 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В конце прошлого года власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение на финансирование строительства четвертого моста через Обь. Строительство запланировано на вторую половину нынешнего года и основными инвесторами крупного объекта станут ООО «Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС» (75%) и Газпромбанк (25%). При этом, как сообщает «Ъ», «Газпромбанк» предоставит кредит в размере шести миллиардов рублей концессионеру строительства моста, а общая стоимость проекта оценивается в 40,9 млрд рублей, а на реализацию проекта уйдет примерно пять лет. В частности финансовое закрытие сделки планируется осуществить в 2018 году.
Известно, что четвертый мост будет расположен в створе улицы Ипподромской и общая протяженность моста составит 5,1 километров. По мнению специалистов, данный объект позволит улучшить транспортную доступность и техническое состояние транспортной инфраструктуры Новосибирска.
Фото: nso.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
ПФР поднял пенсии работающим пенсионерам Газпром отменил закупки труб на 23 миллиарда рублей Цены на авиатопливо в России выросли на 18 %
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение