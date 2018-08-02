В Новосибирске профинансируют строительство четвертого моста

В конце прошлого года власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение на финансирование строительства четвертого моста через Обь. Строительство запланировано на вторую половину нынешнего года и основными инвесторами крупного объекта станут ООО «Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС» (75%) и Газпромбанк (25%). При этом, как сообщает «Ъ», «Газпромбанк» предоставит кредит в размере шести миллиардов рублей концессионеру строительства моста, а общая стоимость проекта оценивается в 40,9 млрд рублей, а на реализацию проекта уйдет примерно пять лет. В частности финансовое закрытие сделки планируется осуществить в 2018 году.

Известно, что четвертый мост будет расположен в створе улицы Ипподромской и общая протяженность моста составит 5,1 километров. По мнению специалистов, данный объект позволит улучшить транспортную доступность и техническое состояние транспортной инфраструктуры Новосибирска.

Фото: nso.ru.