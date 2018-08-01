Долевое строительство сделало шаг к цивилизованному рынку

С июля 2018 года вступили в силу изменения в 214 Федеральном законе «О долевом участии в строительстве». Застройщики по-прежнему будут привлекать деньги дольщиков на этапе строительства, но не смогут использовать их для оплаты работ — доступ к деньгам клиентов они получить только после ввода жилого здания в эксплуатацию.

Во время строительства дома привлеченные средства дольщиков будут храниться на банковских счетах эскроу. Это сделано для того, чтобы предотвратить появление обманутых дольщиков в случае неисполнения застройщиком своих обязательств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“.

В течение ближайшего года девелоперы смогут безболезненно для себя перейти на ведение дел по новым порядкам, также приняты во внимания их пожелания по поправкам в ФЗ №214.

»Хорошо, что застройщикам дали год на то, чтобы перестроиться — по тем объектам, разрешения на строительство которых было получено до 1 июля 2018 года, пока можно работать в старом правовом поле. Во-вторых, хорошо, что пожелания застройщиков были услышаны и учтены в новом законе — при открытии счетов эскроу мы не теряем связи с дольщиками и можем заключать договоры на квартиры на стадии строительства. То, что потратить деньги дольщиков можно будет только после ввода дома в эксплуатацию, на мой взгляд, является шагом к цивилизованному рынку. Если проектное финансирование будет нормально функционировать, если банки будут внимательно проверять, кому они выдают деньги на строительство — ведь теперь и они несут ответственность перед дольщиками, то закон будет работать", — прокомментировал нововведения генеральный директор НП «Управление строительства „Атомстройкомплекс“ Валерий Ананьев

По его словам, резкого скачка цен на квартиры в новостройках не будет — тут вступают в силу уже рыночные законы.

»Понятно, что себестоимость строительства вырастет: раньше мы использовали для строительства бесплатные деньги дольщиков, теперь — банковское проектное финансирование. Но цены сегодня регулирует рынок: при текущем объеме предложения и уровне спроса, едва ли стоит ждать острого скачка цен на недвижимость. Всегда были и будут особо ликвидные проекты, которые пользуются повышенным спросом, а потому цена на них выше. Кроме того, у каждого застройщика сегодня есть предложения по жилью с минимальной стоимостью — вот эта нижняя ценовая планка также может увеличиться пропорционально росту себестоимости. В целом же средняя стоимость квадратного метра увеличится незначительно — в пределах инфляции, ее дальнейший рост отрегулирует рынок", — подчеркнул В. Ананьев.