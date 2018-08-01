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Цены на жилье в районе станции метро «Динамо» преодолели психологический барьер
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Цены на жилье в районе станции метро «Динамо» преодолели психологический барьер 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 августа 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Цены на рынке жилой недвижимости в районе Аэропорт рекордно выросли с начала года.
Средняя стоимость «квадрата» вблизи станции метро «Динамо» увеличилась на 3,2% за месяц и сегодня составляет 200 363 рубля. Об этом сообщает сайт агентства «Индикаторы рынка недвижимости». Согласно прогнозам, цены на жилье в районе продолжат слабый рост.
«Динамика цен в разрезе комнатности отражает следующие тенденции: в плюсе недорогие одно— и двухкомнатные квартиры, в минусе — дорогие трех— и многокомнатные», — говорится на сайте агентства.
В сообщении отмечается, что большинство округов столицы по итогам июля оказались в плюсе за счет вымывания наиболее дешевых предложений. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
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