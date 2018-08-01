Цены на жилье в районе станции метро «Динамо» преодолели психологический барьер

Цены на рынке жилой недвижимости в районе Аэропорт рекордно выросли с начала года.

Средняя стоимость «квадрата» вблизи станции метро «Динамо» увеличилась на 3,2% за месяц и сегодня составляет 200 363 рубля. Об этом сообщает сайт агентства «Индикаторы рынка недвижимости». Согласно прогнозам, цены на жилье в районе продолжат слабый рост.

«Динамика цен в разрезе комнатности отражает следующие тенденции: в плюсе недорогие одно— и двухкомнатные квартиры, в минусе — дорогие трех— и многокомнатные», — говорится на сайте агентства.

В сообщении отмечается, что большинство округов столицы по итогам июля оказались в плюсе за счет вымывания наиболее дешевых предложений. (мю)