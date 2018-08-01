Эксперты предсказывают снижение цен на жилье в Лианозове

Согласно ценовому прогнозу стоимости квартир в Алтуфьевском районе, который составили специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости», цены на жилье в Лианозове снизятся к ноябрю: через три месяца квадратный метр жилья в районе будет стоить в среднем 128 871 рубль.

Сейчас средняя цена жилья в Лианозове, по данным сайта ИРН, составляет 129 985 рублей за квадратный метр. Это ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 22,4%.

Таким образом, стоимость недвижимости в Лианозове через три месяца может уменьшиться в среднем на 1 114 рублей за «квадрат». В рейтинге районов и метро столицы по ценам на жилье Лианозово занимает 70-е место из 86 и считается одной из самых недорогих территорий в Москве. (ис)