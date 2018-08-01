Свердловские власти пустят полмиллиарда на разморозку «долевки»

Свердловские власти выделят полмиллиарда рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с завершением строительства проблемных многоквартирных жилых домов, их вводом в эксплуатацию и передачей жилых помещений обманутым дольщикам. Соответствующее постановление регионального правительства размещено на портале правовой информации Среднего Урала.

Постановление «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных жилых домов, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан, права которых нарушены» утверждено 19 июля на заседании областного кабмина.

Оно предусматривает предоставление на конкурсной основе субсидий для застройщиков, желающих завершить «заморженное» долевое строительство. Средства, полученные из бюджета, можно использовать в десяти разных целях.

Застройщики смогут на конкурсной основе получить субсидии для завершения «заморженного» долевого строительства

В списке разрешенного использования инвестиций значатся достройка проблемных объектов (одного или нескольких), погашение арендной платы за землю, на которой это строительство ведется, корректировка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и проведение госэкспертизы, строительство (реконструкция) инженерных сетей в границах земельного участка, внесение платы за подключение проблемных домов к сетям, уплата связанных со строительными работами налогов и сборов, а также взносов в компенсационный фонд, оплата расходов по постановке проблемных домов на кадастровый учет, выплата процентов и погашение основной суммы долга по кредитам, полученным в банке для завершения строительства, а также возмещение расходов, понесенных застройщиком до момента получения субсидии.

Отдельно отмечены в постановлении условия, на которых застройщики имеют право участвовать в конкурсе. Так, претендент должен быть зарегистрирован как юридическое лицо на территории Свердловской области, иметь официальное разрешение на строительство, не иметь долгов по налогам, сборам, пени, штрафам и налоговым процентам, а также задолженностей перед областным бюджетом (например, по возврату субсидий и бюджетных инвестиций), не находиться в стадии реорганизации, ликвидации либо банкротства и не являться иностранным юридическим лицом.

Судя по постановлению, малым и средним компаниям «ловить» на конкурсе нечего

Решать, кому достанутся субсидии, будет комиссия, подведомственная региональному минстрою . Судя по критериям оценки участников, приложенному к постановлению, малым и средним компаниям «ловить» на таком конкурсе нечего. Так, размер оплаченного уставного капитала компании должен быть не ниже 600 тысяч рублей, а в идеале — свыше 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, претендент должен иметь трехлетний опыт возведения жилых домов и иметь в послужном списке минимум один, а в идеале — свыше 3 многоквартирников, построенных до подачи заявки на участие в конкурсе.

Стоит напомнить, что эти требования перекликаются с положениями нового закона о долевом строительстве, вступившего в силу 1 июля. Как ранее писало "Уралинформбюро" , компании, рискнувшие возводить жилье по договорам долевого участия, будут обязаны иметь опыт работы на рынке строительства многоквартирных домов не менее 3 лет, построить не менее 10 тысяч «квадратов» жилья, не иметь обязательств по кредитам (за исключением целевых кредитов на строительство). Также им придется платить по 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия в компенсационный фонд.

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