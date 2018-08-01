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В Минстрое провели вебинар по работе в Единой информсистеме жилищного строительства
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В Минстрое провели вебинар по работе в Единой информсистеме жилищного строительства 

Национальная Служба Новостей 1 августа 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Минстрой и ДОМ.РФ проконсультировали регионы по работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) при помощи вебинар. Он прошёл 1 августа. Участники обсудили нюансы работы в системе, возможности её технического усовершенствования. В будущем такие мероприятия планируется проводить на регулярной основе.
Как пояснил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин, ЕИСЖС позволяет оперативно отправлять данные в уполномоченный орган.
«Функционирующая сегодня система позволяет оперативно вносить в изменения в случае смены сведений о застройщике или об объекте долевого строительства, а также отправлять эти данные в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий госконтроль в области долевого строительства, и в Фонд защиты прав дольщиков. Ранее было возможно подавать такие документы лишь в печатном виде», — подчеркнул Стасишин.
Напомним, ЕИСЖ была создана в 2017 году. С начала 2018 года в неё попадает информация о застройщиках, а также объектах долевого строительства.
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