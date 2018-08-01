Кабмин РФ выделил средства на строительство очистных сооружений в Дербенте и Черкесске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств в размере свыше 500 миллионов рублей на ремонт и строительство очистных сооружений в Черкесске и Дербенте. Всего на Черкесск и Дербент до 2020 года получат 521,57 миллиона рублей адресных субсидий на расширение и реконструкцию систем водоснабжения и очистных сооружений городской канализации. При этом из них в Дагестан 428,2 миллиона рублей, а введение в эксплуатацию созданных на эти средства очистных сооружений запланировано на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. На реконструкцию существующих систем водоснабжения и очистных сооружений в Черкесске власт Карачаево-Черкесии получат 93,4 миллиона рублей. Финансирование выделяется в рамках подпрограмм по социально-экономическому развитию Дагестана и Карачаево-Черкесии.