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Кабмин РФ выделил средства на строительство очистных сооружений в Дербенте и Черкесске
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Кабмин РФ выделил средства на строительство очистных сооружений в Дербенте и Черкесске 

«Это Кавказ» 1 августа 2018
Фото: «Это Кавказ»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств в размере свыше 500 миллионов рублей на ремонт и строительство очистных сооружений в Черкесске и Дербенте.
Всего на Черкесск и Дербент до 2020 года получат 521,57 миллиона рублей адресных субсидий на расширение и реконструкцию систем водоснабжения и очистных сооружений городской канализации. При этом из них в Дагестан 428,2 миллиона рублей, а введение в эксплуатацию созданных на эти средства очистных сооружений запланировано на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
На реконструкцию существующих систем водоснабжения и очистных сооружений в Черкесске власт Карачаево-Черкесии получат 93,4 миллиона рублей.
Финансирование выделяется в рамках подпрограмм по социально-экономическому развитию Дагестана и Карачаево-Черкесии.
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