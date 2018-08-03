Приставы взыскали с жителей Удмуртии 12,4 млрд рублей долгов за полгода

Сотрудники ФССП по Удмуртии по итогам первого полугодия окончили и прекратили 312 тыс. исполнительных производств на сумму 12,47 млрд руб., пишет Udm-info.ru со ссылкой на ведомство.

В равнении с первой половиной прошлого года показатель вырос на 3,6 млрд руб.

Кроме того, из-за несвоевременной оплаты долга гражданам пришлось перечислить в бюджет 97 млн руб. исполнительского сбора.

Всего в первом полугодии 2018 года на исполнении в УФССП России по Удмуртии находилось 724 695 исполнительных производств на сумму 53,7 млрд руб.