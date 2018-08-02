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Ущерб жителей Удмуртии от преступлений превысил 500 млн рублей
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Ущерб жителей Удмуртии от преступлений превысил 500 млн рублей 

Rambler News Service 12 часов назад
Фото: Izhlife
На исполнении управления ФССП по Удмуртии в первой половине года находилось 1157 исполнительных производств о возмещении причиненного преступлением ущерба на общую сумму 511 млн руб., пишет Udm-info.ru со ссылкой на ведомство.
Так, в рамках 450 исполнительных производств приставами-исполнителями вынесены постановления об удержании задолженности из заработка должников.
В то время как еще по 26 исполнительным производствам имущество передано на реализацию либо производится оценка имущества должника.
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