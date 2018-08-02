Ущерб жителей Удмуртии от преступлений превысил 500 млн рублей

На исполнении управления ФССП по Удмуртии в первой половине года находилось 1157 исполнительных производств о возмещении причиненного преступлением ущерба на общую сумму 511 млн руб., пишет Udm-info.ru со ссылкой на ведомство.

Так, в рамках 450 исполнительных производств приставами-исполнителями вынесены постановления об удержании задолженности из заработка должников.

В то время как еще по 26 исполнительным производствам имущество передано на реализацию либо производится оценка имущества должника.