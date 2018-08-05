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В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам
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В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам 

ИА «Сусанин» 5 августа 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам. Всего в первом полугодии этого года на исполнении у приставов региона находилось более 724 тыс. исполнительных производств на сумму 53,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сумма, подлежащая взысканию, увеличилась на 3 млрд рублей.
Увеличилось число постановлений по таким направлениям, как кредитные и налоговые платежи, административные штрафы, жилищно-коммунальные услуги. Снижение наблюдается по предъявлению в службу судебных приставов исполнительных документов о взыскании заработной платы и госпошлины.
В УФССП отметили, что за 6 месяцев окончено и прекращено 312 тыс. исполнительных производств на сумму 12,47 млрд рублей, что на 3,6 млрд больше по сравнению с прошлым годом. В результате несвоевременной оплаты должникам своих задолженностей, им пришлось в доход федерального бюджета заплатить 97 млн рублей.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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