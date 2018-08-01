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Суд признал банкротом застройщика ЖК «Казанский» в Краснодаре
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Суд признал банкротом застройщика ЖК «Казанский» в Краснодаре 

Деловая газета. Юг 1 августа 2018
Фото: Деловая газета.Юг
Арбитражный суд Республики Татарстан признал несостоятельным ООО «Краснодар Девелопмент» (г. Казань), занимавшего возведением в столице Кубани жилого комплекса «Казанский».
Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Игоря Карасева, члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Центрального федерального округа“, сообщается в решении суда. В нем также указано, что в реестр требований кредиторов должника включены требования пяти кредиторов на общую сумму 2,27 млрд рублей.
Строительство четырех литеров ЖК „Казанский“ застройщик „Краснодар Девелопмент“ начал в столице Кубани в 2013 году. В конце 2016 года работы были остановлены в связи с отзывом лицензии у банка, с которым сотрудничала компания. В результате остались незавершенными два дома — пятый литер (4 секции на 270 квартир) и шестой литер (3 секции на 195 квартир). Оба объекта находились на начальной стадии строительства, в них были куплены 150 квартир. В ноябре 2017 года компания привлекла инвестора, работы на стройплощадке пятого литера возобновились.
Как сообщал сайт „Деловая газета. Юг“, на сегодня строительство дома завершено, в нем получат квартиры все 150 дольщиков, которые приобрели жилье в пятом и шестом литерах.
Ранее сообщалось, что вопрос с завершением литера „6“, а также других планируемых литеров будет решаться после признания предприятия банкротом.
Деловая газета. Юг: последние новости
В Краснодаре производство сельхозпродукции в I полугодии 2018 г. выросло в 1,4 раза На Кубани количество автокредитов во II квартале 2018 г. увеличилось на 17,7% «Олимпийские» долги кубанского «Агентства ТЭК» выставили на торги
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