Суд признал банкротом застройщика ЖК «Казанский» в Краснодаре

Арбитражный суд Республики Татарстан признал несостоятельным ООО «Краснодар Девелопмент» (г. Казань), занимавшего возведением в столице Кубани жилого комплекса «Казанский».

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Игоря Карасева, члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Центрального федерального округа“, сообщается в решении суда. В нем также указано, что в реестр требований кредиторов должника включены требования пяти кредиторов на общую сумму 2,27 млрд рублей.

Строительство четырех литеров ЖК „Казанский“ застройщик „Краснодар Девелопмент“ начал в столице Кубани в 2013 году. В конце 2016 года работы были остановлены в связи с отзывом лицензии у банка, с которым сотрудничала компания. В результате остались незавершенными два дома — пятый литер (4 секции на 270 квартир) и шестой литер (3 секции на 195 квартир). Оба объекта находились на начальной стадии строительства, в них были куплены 150 квартир. В ноябре 2017 года компания привлекла инвестора, работы на стройплощадке пятого литера возобновились.

Как сообщал сайт „Деловая газета. Юг“, на сегодня строительство дома завершено, в нем получат квартиры все 150 дольщиков, которые приобрели жилье в пятом и шестом литерах.

Ранее сообщалось, что вопрос с завершением литера „6“, а также других планируемых литеров будет решаться после признания предприятия банкротом.