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Что нам стоит дом построить? Россияне перестали верить застройщикам и строят дома сами
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Что нам стоит дом построить? Россияне перестали верить застройщикам и строят дома сами 

BitCryptoNews 1 августа 2018
Фото: BitCryptoNews
Согласно данным Росстата, минувшее полугодие обозначило любопытную тенденцию: порядка 52,8% нового жилья в стране было построено самостоятельно.
Примечательно, что подобные показатели буквально возвращают страну в период 1946 — 1950 годов. И если ранее подобная статистика объяснялась послевоенным положением, то сегодня это прямое следствие многолетнего пребывания России в затяжном кризисе. Из-за многолетнего падения доходов населения люди вынуждены самостоятельно решать жилищный вопрос, минуя более дорогостоящие варианты. При этом на лидирующих позициях находятся московская и ленинградская области.
В Интернете шутят, что подобные видео вскоре могут стать практическим пособием для россиян
Общие показатели прироста самостоятельно построенного жилья, в сравнении с данными предыдущего полугодия, демонстрируют рост на 32,6%, что является рекордом. Эксперты строительной отрасли отмечают, что также снизился уровень заинтересованности в приобретении готового жилья со стороны инвесторов, которые ранее предпочитали зарабатывать на разнице итоговых цен, на фоне удорожания недвижимости. Дополнительным ударом стал ввод ограничений на долевые сделки.
Ранее мы писали о том, почему ЧМ хорошо отразился на российской экономике.
текст: Евгения Лиходей, фото: Todd Quackenbush / Unsplash, видео: Primitive Technology
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