Ещё
На строительство систем водоснабжения на Северном Кавказе выделят 522 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

На строительство систем водоснабжения на Северном Кавказе выделят 522 млн рублей 

Парламентская газета 1 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Правительство распределило субсидии в размере более 521 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения и строительство очистных сооружений на Северном Кавказе.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
В федеральном бюджете на 2018 год и на период 2019-2020 годов по программе развития Северо-Кавказского федерального округа предусмотрены бюджетные ассигнования на социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и Дагестана.
В рамках программы Правительство распорядилось выделить в 2018-2020 годах субсидии в общем объёме 521,57 млн рублей на реконструкцию и расширение системы водоснабжения в Черкесске (КЧР), а также на строительство очистных сооружений в Дербенте (Дагестан).
Парламентская газета: последние новости
Государство оплатит прокурорам покупку жилья Законы, вступающие в силу 2 августа Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение