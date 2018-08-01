На строительство систем водоснабжения на Северном Кавказе выделят 522 млн рублей

Правительство распределило субсидии в размере более 521 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения и строительство очистных сооружений на Северном Кавказе.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В федеральном бюджете на 2018 год и на период 2019-2020 годов по программе развития Северо-Кавказского федерального округа предусмотрены бюджетные ассигнования на социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и Дагестана.

В рамках программы Правительство распорядилось выделить в 2018-2020 годах субсидии в общем объёме 521,57 млн рублей на реконструкцию и расширение системы водоснабжения в Черкесске (КЧР), а также на строительство очистных сооружений в Дербенте (Дагестан).