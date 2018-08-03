Жителям Подмосковья компенсируют часть расходов на борьбу с борщевиком

За гектар освобожденной от борщевика земли власти Подмосковья компенсируют около 18 тыс. руб., рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Мы недавно приняли порядок, по которому можем субсидировать фактически понесенные затраты по борьбе с борщевиком на землях в частной собственности из бюджета. Порядка 18 тысяч рублей на гектар мы субсидируем собственнику», — цитирует Разина пресс-служба его министерства.

Ранее Разин сообщил, что подмосковное правительство разработало законопроект о штрафе в размере до 1 млн руб. для собственников земельных участков, которые отказываются вести борьбу с этим опасным сорняком.