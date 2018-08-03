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Жителям Подмосковья компенсируют часть расходов на борьбу с борщевиком
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Жителям Подмосковья компенсируют часть расходов на борьбу с борщевиком 

Rambler News Service 15 часов назад
Фото: MosDay.ru
За гектар освобожденной от борщевика земли власти Подмосковья компенсируют около 18 тыс. руб., рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Мы недавно приняли порядок, по которому можем субсидировать фактически понесенные затраты по борьбе с борщевиком на землях в частной собственности из бюджета. Порядка 18 тысяч рублей на гектар мы субсидируем собственнику», — цитирует Разина пресс-служба его министерства.
Ранее Разин сообщил, что подмосковное правительство разработало законопроект о штрафе в размере до 1 млн руб. для собственников земельных участков, которые отказываются вести борьбу с этим опасным сорняком.
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