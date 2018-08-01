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Зарплата челнинцев за год выросла на 4 тысячи рублей
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Зарплата челнинцев за год выросла на 4 тысячи рублей 

АиФ Казань 1 августа 2018
Фото: АиФ Казань
Средняя зарплата жителей автограда составляет 35516,7 рубля.
Согласно отчету исполкома Набережных челнов, речь идет о данных за июнь 2018 года по размеру средней начисленной зарплаты работников крупных и средних предприятий. За аналогичный период прошлого года заработок был на 4 тысячи рублей меньше — 31385,4 рублей.
Для сравнения, по данным Татарстанстата за май 2018 года, средняя зарплата жителей республики — 33,5 тысяч рублей.
Также в отчете исполкома говорится о росте индекса промышленного производства на 14%, увеличении объемов отгруженных товаров — на 27% (157 млрд рублей), оборот розничной торговли вырос на 7% и составил 74,4 млрд рублей.
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