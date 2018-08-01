890 тысяч рублей потратят на уход за цветниками на Нижневолжской набережной 

Администрация Нижнего Новгорода направит 890 тысяч рублей на содержание Нижневолжской набережной до конца этого года. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам госзакупки, подрядчик будет осуществлять уход за газонами и цветниками площадью 22 602 кв. м., собирать и вывозить мусор, следить за состоянием дорожек, лестниц, пандусов площадью 49 200 кв. м. в летний период и 22 140 кв. м. в зимнее время, а также убирать и вывозить снег.
В обязанности исполнителя будет входить содержание участка Нижневолжской набережной от Канавинского моста до Рыбного переулка с августа по декабрь этого года.
Контракт на содержание газонов и клумб в августе-декабре этого года получила ИП Малышева, запросившая за свои услуги 890 тысяч рублей при начальной цене контракта в 1,3 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет.
Напомним, 12 июня Нижневолжская набережная открылась после 10 лет реконструкции. Обновленная прогулочная зона Нижневолжской набережной состоит из пешеходных и велосипедных дорожек, лестничных сходов, цветников и скамеек.