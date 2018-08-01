Квартиры в Алтуфьеве подешевеют к концу осени — эксперты

Специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости» составили ценовой прогноз стоимости квартир в Алтуфьевском районе. Согласно ему, квадратный метр жилья через три месяца будет стоить в среднем 133 127 рублей. Сейчас средняя цена жилья в Алтуфьеве, по данным сайта ИРН, составляет 135 161 рубль за «квадрат». Это ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 19,3%.

Таким образом, стоимость недвижимости в Алтуфьеве к началу ноября может уменьшиться в среднем на две тысячи рублей за «квадрат». В рейтинге районов и метро столицы по ценам на жилье Алтуфьево занимает 64-е место из 86. Примерно столько же придется заплатить тем, кто планирует приобрести квартиру в Бибиреве. (ис)