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Квартиры в Алтуфьеве подешевеют к концу осени — эксперты
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Квартиры в Алтуфьеве подешевеют к концу осени — эксперты 

Управа Алтуфьевского района 1 августа 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости» составили ценовой прогноз стоимости квартир в Алтуфьевском районе. Согласно ему, квадратный метр жилья через три месяца будет стоить в среднем 133 127 рублей. Сейчас средняя цена жилья в Алтуфьеве, по данным сайта ИРН, составляет 135 161 рубль за «квадрат». Это ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 19,3%.
Таким образом, стоимость недвижимости в Алтуфьеве к началу ноября может уменьшиться в среднем на две тысячи рублей за «квадрат». В рейтинге районов и метро столицы по ценам на жилье Алтуфьево занимает 64-е место из 86. Примерно столько же придется заплатить тем, кто планирует приобрести квартиру в Бибиреве. (ис)
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