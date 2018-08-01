В Парижском регионе дорожает вторичное жилье

По данным французских нотариусов, с марта по май 2018 года во Франции было продано 41 790 единиц вторичного жилья. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. А если посмотреть уже имеющуюся статистику за июнь 2018-го, то становится очевидным тренд на замедление рынка, пишет PAP.fr. Тем не менее, покупательская активность в марте-мае 2018-го оставалась на 29% выше, чем в аналогичный период за последние 10 лет (с 2008 по 2017-й) и на 11% выше, чем за период с марта по май во временном отрезке 1999-2007 гг., когда наблюдался пик активности на рынке недвижимости Парижа. В самой столице за год к маю 2018 года средняя стоимость вторичного жилья увеличилась на 7,5% до €9 230 за кв.м. И уже по данным предварительно заключенных договоров, эта цифра увеличится до €9 420 за кв.м в сентябре 2018-го. По прогнозам нотариусов, положительная ценовая динамика в Париже продолжится, но уже более умеренными темпами. В остальной части региона Иль-де-Франс ожидается, что за год к сентябрю 2018 года рост будет слабым.

А вот аналитики WIRE Consulting прогнозируют, что цены на жилье во французской столице взлетят до максимальных значений в 2018 году в результате сильного спроса со стороны иностранных инвесторов.

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