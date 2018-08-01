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Tele2 получил чистую прибыль в 1 млрд рублей по II квартале против убытка годом ранее
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Tele2 получил чистую прибыль в 1 млрд рублей по II квартале против убытка годом ранее 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: Sostav.ru
Чистая прибыль мобильного опеатора Tele2 во II квартале 2018 года составила 1 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.
«Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд рублей», — сообщил мобильный оператор. Годом ранее убыток составлял 1,5 млрд рублей, указано в сообщении Tele2.
Выручка компании выросла на 18,2% до 35,2 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 11 млрд рублей − увеличился на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель рентабельности EBITDA достиг 31,3%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению со II кварталом 2017 года.
Также оператор увеличил средний доход на одного абонента на 13, % до 282 рублей.
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