Заключая договор долевого строительства, кассу можно не применять

Следуя Закону №54-ФЗ, все компании и предприниматели в стране при расчетах обязаны применять кассы. Под понятие «расчет» подпадает в том числе и продажа квартир и нежилых помещений.

При этом Закон о долевом строительстве гласит, что привлекать деньги граждан для участия застройщик может, помимо прочих возможностей, заключая договор о долевом строительстве. Объектом строительства законодательство считает жилое или нежилое помещение, а также машино-место, которое после начала эксплуатации построенной недвижимости передается дольщику, а возводится с использованием его денег.

Значит, если фирма-застройщик собирает средства граждан для постройки обещанного жилья с применением договора, то такая операция под определение расчета не подпадает, а значит, кассу можно не использовать.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»