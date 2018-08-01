Эксперты предсказывают подорожание жилья в Ховрине

Согласно ценовому прогнозу стоимости квартир в Ховрине, который составили специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости», через три месяца квадратный метр жилья в районе будет стоить в среднем 152 027 рублей.

Сейчас средняя цена жилья в Ховрине, по данным сайта ИРН, составляет 151 386 рублей за квадратный метр — это ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 9,6%.

Таким образом, стоимость недвижимости в Ховрине через три месяца может вырасти примерно на 641 рубль за «квадрат». В рейтинге районов и метро столицы по ценам на жилье Ховрино занимает 49-е место из 86 и находится на одной строчке с Левобережным. (ис)