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Эксперты предсказывают подорожание жилья в Ховрине
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Эксперты предсказывают подорожание жилья в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 1 августа 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Согласно ценовому прогнозу стоимости квартир в Ховрине, который составили специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости», через три месяца квадратный метр жилья в районе будет стоить в среднем 152 027 рублей.
Сейчас средняя цена жилья в Ховрине, по данным сайта ИРН, составляет 151 386 рублей за квадратный метр — это ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 9,6%.
Таким образом, стоимость недвижимости в Ховрине через три месяца может вырасти примерно на 641 рубль за «квадрат». В рейтинге районов и метро столицы по ценам на жилье Ховрино занимает 49-е место из 86 и находится на одной строчке с Левобережным. (ис)
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