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Набсовет ДОМ.РФ рассмотрит проекты по аренде жилья с «Донстроем» и «РГ-Девелопмент»
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Набсовет ДОМ.РФ рассмотрит проекты по аренде жилья с «Донстроем» и «РГ-Девелопмент» 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования) рассмотрит возможность создания доходных домов совместно с двумя крупными столичными девелоперами. Соответствующий вопрос вынесен на повестку наблюдательного совета ДОМ.РФ, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.
"Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента: Об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса по адресу: ул. Берзарина, вл. 30; об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса «Сердце Столицы», — говорится в сообщении.
ЖК «Сердце Столицы» реализует компания «Донстрой», следует из информации на сайте компании. Участок на ул. Берзарина развивает компания «РГ-Девелопмент» в рамках комплексного освоения промзоны в Северо-Западном административном округе Москвы. Так, компания возводит ЖК «Родной Город. Октябрьское поле» на соседнем участке по адресу: ул. Берзарина, 28.
ДОМ.РФ реализует программу «Арендное жилье». Так, в июле 2017 года запущен пилотный проект программы — первый в России современный арендный дом «Лайнер» на Ходынском поле в Москве. Также планируется заселение арендаторов в столичные ЖК «MatchPoint», «Символ» и «Парк Легенд» в 3-4 квартале 2019 года, говорится на сайте ДОМ.РФ.
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