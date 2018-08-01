Набсовет ДОМ.РФ рассмотрит проекты по аренде жилья с «Донстроем» и «РГ-Девелопмент»

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования ) рассмотрит возможность создания доходных домов совместно с двумя крупными столичными девелоперами. Соответствующий вопрос вынесен на повестку наблюдательного совета ДОМ.РФ, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

"Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента: Об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса по адресу: ул. Берзарина, вл. 30; об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса «Сердце Столицы», — говорится в сообщении.

ЖК «Сердце Столицы» реализует компания «Донстрой», следует из информации на сайте компании. Участок на ул. Берзарина развивает компания «РГ-Девелопмент» в рамках комплексного освоения промзоны в Северо-Западном административном округе Москвы. Так, компания возводит ЖК «Родной Город. Октябрьское поле» на соседнем участке по адресу: ул. Берзарина, 28.

ДОМ.РФ реализует программу «Арендное жилье». Так, в июле 2017 года запущен пилотный проект программы — первый в России современный арендный дом «Лайнер» на Ходынском поле в Москве. Также планируется заселение арендаторов в столичные ЖК «MatchPoint», «Символ» и «Парк Легенд» в 3-4 квартале 2019 года, говорится на сайте ДОМ.РФ.